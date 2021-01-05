خطوات وكيفية تجديد استمارة السيارة

طريقة تجديد استمارة السيارة، قامت وزارة الداخلية السعودية بإطلاق نظام أبشر الذي قام وفي وقت قصير بالتوفير على الكثير من الناس والمواطنين السعوديين أو المقيمين في السعودية أن يقوموا بعمل جميع أوراقهم عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى الذهاب إلى المصالح الحكومية، فمن خلال تطبيق أبشر أو من خلال البرنامج الإلكتروني الخدماتي قد أثبتت السعودية ليس للمرة الأولى أنها من الدول التي تسعى لتطبيق فكرة الحكومة الإلكترونية.

كيفية تجديد استمارة السيارة

لقد زاد السعي والبحث من جميع المواطنين عن خطوات تجديد استمارة السيارة الخاصة بكل فرد لذلك وضعت وزارة الداخلية السعودية عبر منصة أبشر بعض الخطوات التي يجب اتباعها لكي يتم تجديد استمارة السيارة وهذه الخطوات كما يلي:

الخطوة الأولى لتجديد استمارة السيارة

في البداية يجب أن يتم فحص المركبة من قبل الجهة المختصة بذلك، ويتم ذلك من خلال التقديم على مشروع الفحص الفني للسيارة، وهو من أهم الإنجازات الهامة في المملكة العربية السعودية.

الخطوة الثانية لتجديد استمارة السيارة

بعد ذلك يتم دفع رسوم تجديد استمارة السيارة تسديد جميع المستحقات التي توجد على المركبة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال البنك الإلكتروني أو من خلال أي صراف آلي.

الخطوة الثالثة والأخيرة لتجديد استمارة السيارة

يتم تأمين المركبة وهذه هي أهم خطوة في الخطوات التابعة لتجديد استمارة السيارة وأكثرها ضرورة ، وذلك لأن هذا الأمر يمكن صاحب المركبة من قيادتها والسير بها دون أن يكون متحمل أي مسؤولية تكون فوق عاتقه.

حرصت وزارة الداخلية السعودية على جعل أمر تجديد استمارة السيارة الخاصة عبر الإنترنت وذلك لكي يتم تفادي وجود ازدحام في أي مكان من المصالح الحكومية، وأيضًا لكي تكون دائمًا المملكة العربية السعودية هي الرائدة في هذا الأمر.