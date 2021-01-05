الأسطورة بيليه "يستفز" جماهير رونالدو على إنستغرام

استفز أسطورة البرازيل بيليه، جماهير البرتغالي كريستيانو رونالدو، بزعمه أنه الهداف التاريخي للعالم، بعد أيام من تحطيم النجم البرتغالي لرقمه.

وأضاف بيليه عبارة "الهادف التاريخي للعالم برصيد 1283 هدفا" تحت اسمه على حساب إنستغرام.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سجل ثنائية لفريقه يوفنتوس في شباك أودينيزي في المرحلة 15 من الدوري الإيطالي، الأحد، ليحقق رقما قياسيا بوصوله إلى الهدف رقم 758 في مسيرته، ويتجاوز رقم بيليه كأكثر من سجل في التاريخ خلال المباريات الرسمية.

ولكن بيليه لا يزال يزعم، لأعوام، أن عدد أهدافه وصل لـ1283، بالرغم من أنها لم تسجل بشكل رسمي.

ولكن الأرقام الموثقة تشير إلى أن رونالدو تجاوز الرقم الذي كان مسجلا باسم الأسطورة البرازيلية بيليه (757 هدفا)، كما أنه يتأخر بفارق محدود عن الرقم القياسي للأهداف المسجل باسم اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي تقول "الماركا" الإسبانية إنه يقتصر على 759 هدفا، بينما ترفعه مصادر أخرى إلى حوالى 766، مما يعني أن رونالدو بات قريبا، في كل الأحوال، من تجاوز الرقم التاريخي.

واستفز بيليه جماهير رونالدو، بكتابته رقم الأهداف المزعوم، على جسابه على إنستغرام، واعتبره الكثيرين تقليلا من إنجاز رونالدو.

ومن ناحيته، كان الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، قد حطم رقم الأسطورة البرازيلي بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد، بتسجيله الهدف 644 مع برشلونة، قبل أسابيع.