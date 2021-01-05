بريطانيا: الإغلاق مستمر حتى مارس المقبل

جدة - نرمين السيد - وأضاف جوف، أن البلاد تواجه أسابيع صعبة جدا، مشيرا إلى أن بريطانيا فى سباق ضد الزمن مع استمرار ارتفاع الحالات، بحسب قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.
وتابع جوف قائلا إنه يعتقد أنه من الصواب القول أنه مع دخول مارس ينبغى أن نكون قادرين على رفع بعض من هذه القيود، لكن ليس جميعها بالضرورة. فلا نستطيع أن نتنبأ بيقين أيا القيود التى يمكن رفعها بحلول مارس.
واعترف جوف أن هدف تطعيم 13.2 مليون شخص من الأكثر عرضة للفيروس بحلول هذا الوقت سيكون صعبا، وقال إنه هدف كبير وممتد، لكن يمكن تحقيقه.
وكان أعلن عن اكتشاف السلالة الجديدة الأولى من فيروس كورونا فى وقت سابق من ديسمبر الماضى، ويُعتقد أنها بدأت فى سبتمبر فى منطقة "كنت" جنوب شرقى إنجلترا ويُعتقد أنها قادرة على الانتشار بشكل أكبر من السلالة القديمة بنسبة تصل إلى 70 %.
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