أمير الكويت: السعودية بلدى الثانى وتربطنا معها علاقات أخوية

جدة - نرمين السيد - وقال الصباح: "إنه ليسرنى حقا أن أقوم والوفد المرافق بزيارة بلدنا الثانى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة فى الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وأضاف: "وأغتنم هذه المناسبة العزيزة لكى أعبر عن المشاعر والعلاقات الأخوية الأصيلة الضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ التى تكنها الكويت كلها قيادة وحكومة وشعبًا نحو السعودية، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد لكل ما فيه الخير للدول الخليجية والعربية وشعوبها وتحقيق كل ما تنشده من رقى وازدهار".

وتنطلق اليوم، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41، بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور قادة مجلس التعاون ومسئولى بعض الدول العربية، وتصفها صحيفة "عكاظ" السعودية، بقمة تصحيح المسار وتعزيز الأمن الخليجى.