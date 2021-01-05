جدة - نرمين السيد - وكان ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، افتتح القمة فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، والتى من المقرر أن یبحث فيها قادة الخليج عددًا من الموضوعات المھمة لتعزیز مسیرة التعاون والتكامل بین الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السیاسیة والدفاعیة والأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة إلى جانب طرح التطورات السیاسیة الإقلیمیة والدولیة وانعكاس الأوضاع الأمنیة فى المنطقة على دول المجلس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قادة وفود دول الخليج يوقعون البيان الختامى لقمة العلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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