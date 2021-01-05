بوتين وميركل يبحثان إنتاج مشترك للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح الكرملين فى بيان، أن بوتين وميركل ناقشا خلال محادثة هاتفية مسائل التعاون فى مكافحة جائحة كوفيد-19 مع التركيز على الاحتمالات الممكنة لإنتاج مشترك للقاح. وأضاف: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بهذا الشأن بين وزارتى الصحة وهيئات أخرى مختصة فى البلدين". يشار إلى أنه تم البدء بتطعيم المواطنين الروس باللقاح "سبوتنيك v" اعتبارا من مطلع ديسمبر، وتم إرسال كميات منه إلى بيلاروسيا وصربيا والأرجنتين. لكن موسكو أقرت بأن ليس لديها الموارد الضرورية لإنتاج الكميات اللازمة بسرعة.

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