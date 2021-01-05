أمير الكويت: نقدر دور القيادة المصرية ودعمها لقضايا المنطقة

جدة - نرمين السيد - من جانبه، أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال القمة، عن شكره وتقديره للملك سلمان والسعودية على تنظيم القمة الخليجية، قائلا "نسعى لدعم العمل الخليجى والعربى المشترك".

وتابع أمير الكويت:" نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخى فى قمة العلا"، كما رحب بوزير الخارجية سامح شكرى، قائلا "نقدر دور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التى تهم أمن المنطقة".