جدة - نرمين السيد - انطلقت منذ قليل، أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون الخليجى التى تستضيفها محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية بقيادة ولى العهد، الأمير محمد بن سلمان، الذى أعلن تسمية القمة الحالية بـ"قمة السلطان قابوس والشيخ صباح".





وقال الأمير محمد بن سلمان: "تواجهنا تحديات لمواجهة السلوك الإيرانى التخريبى"، مضيفا: "نثمن الدور الكويتى والأمريكى لرأب الصدع". كما أكد أنه سيجرى توقيع بيان العلا خلال القمة الحالية، قائلا "أشكر قادة دول الخليج على هذه الخطوات الشجاعة"، بحسب قناة "سكاى نيوز" العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى العهد السعودى: نواجه تحديات السلوك الإيرانى التخريبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.