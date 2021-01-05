أمير الكويت: أشكر القيادة المصرية ومواقفها الداعمة لقضايا أمن المنطقة واستقرارها

أعرب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اليوم الثلاثاء، عن تقديره الكبير لدور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة.
ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قال الشيخ نواف الأحمد، خلال كلمته اليوم الثلاثاء في الدورة الـ (41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة: "يسرني في هذا المقام أن أرحب بمعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة مقدرًا الدور البارز للقيادة المصرية ومواقفها الداعمة للقضايا التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".
وثمن أمير الكويت حرص الأشقاء قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا.
وأعرب الشيخ نواف عن بالغ الثناء والتقدير للمملكة وقيادتها الحكيمة على مبادرتها الكريمة بإطلاق اسم قمة (السلطان قابوس والشيخ صباح) على القمة الحالية تقديرًا لمسيرة الراحلين العطرة وسنوات عطائهما في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الدولية والإنسانية.
كما أشاد أمير الكويت بالإنجاز التاريخي بالتوقيع على (بيان العلا) مستذكرا الدور المخلص والبناء الذي بذله في هذا الصدد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه والذي ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق.
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