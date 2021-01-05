قادما من بريطانيا.. دولة عربية تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل أول حالة إصابة بالطفرة الجينية لفيروس مرض کوفيد-19 التي أعلن عنها مؤخرا في المملكة المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم إنه قد تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس مرض کوفید-19 لدى مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة البريطانية ظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحي، وكانت فحوصات کوفید-19 التي أجريت له قبل الوصول وعند الوصول إلى السلطنة سلبية.

وأفادت الوزارة بأنه تم تطبيق جميع إجراءات الصحة العامة للتعامل مع الشخص المصاب الذي هو بحالة صحية جيدة حيث يخضع للعزل المنزلي.

كما أكدت الوزارة العمانية يقظة وجاهزية النظام الصحي في السلطنة لرصد وتشخيص والتعامل مع أحداث وطوارئ الصحة العامة التي من ضمنها الإجراءات في المنافذ الحدودية والترصد الوبائي ورفع القدرات التشخيصية في مختبرات الصحة العامة المركزية.

فيما أهابت وزارة الصحة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بقرارات اللجنة العليا بتجنب السفر خارج السلطنة إلا في حالات الضرورة القصوى خاصة مع توسع انتشار الطفرة الجينية لفيروس مرض کوفيد-19 في العديد من دول العالم.

كما شددت الوزارة على أهمية أخذ التطعيم الخاص بمرض كوفيد-19 للفئات المستهدفة والتزام التباعد الجسدي وإجراءات العزل الصحي واتباع الإرشادات الوقائية لمكافحة العدوى.