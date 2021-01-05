لقاح جديد ضد فيروس كورونا يصل إسرائيل قريبًا

ذكرت قناة كان العبرية اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تسعى لتوفير لقاح ثانٍ ضد فايروس كورونا المستجد.
ووفقًا للقناة العبرية، الدفعة الأولى من لقاح شركة "موديرنا" الأمريكية تصل إسرائيل الشهر الحالي، وذلك إلى جانب دفعات أخرى من لقاح فايزر.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، إسرائيل تعاقدت مع الشركة الأمريكية على تزويدها بستة ملايين جرعة من اللقاح.
يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية أجازت قبل أيام استخدام اللقاح الذي أنتجته شركة موديرنا الأمريكية.
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