أول تعليق من أنور قرقاش على قمة العلا

رحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش بالقمة الخليجية التاريخية المنعقدة في العلا بالمملكة العربية السعودية، معتبرًا الأمر بداية جديدة للعام.
وكتب الوزير في تغريدة له على "تويتر" قائلا: "من قاعة المرايا في العُلا تبدأ صفحة جديدة مشرقة".
وقبلها قال الوزير في تغريدة أخرى، إن المنطقة أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.
وأضاف: "نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى".
وتابع: "أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".
سبق وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأكد "أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".
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