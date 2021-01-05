قتلى وإصابات بالجملة.. تنظيم داعش الإرهابي يواصل ضرب سوريا

واصل تنظيم داعش الإرهابي ضرب مدن سوريا بشكل مستمر مؤخرا مما اسفر عن قتلي وإصابات بالجملة داخل مدن سوريا.

وطبقا للتقارير الصحفية منهم موقع سوريا الإخباري وصحيفة الثورة الإشارة الي ما تم من تصعيد من التنظيم الإرهابي "داعش" بالتزامن مع مغادرة قوات روسية تابعة لشركة "فاغنر" العسكرية الخاصة من البادية السورية. حيث قُتل 15 شخصًا على الأقل، جراء هجوم للتنظيم في شمال سوريا، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من أسبوع يستهدف فيه الحافلات.

واشارت التقارير الي انه استهداف عناصر تنظيم "داعش" ليل الأحد، حافلة تقل عسكريين من الجيش السوري ومدنيين وسيارات وصهاريج وقود في منطقة وادي العذيب في شمال محافظة حماة، أثناء مرورها على الطريق السريع الذي يربط محافظة الرقة بالعاصمة السورية دمشق.

وفي أعقاب الهجوم، ووفق ما نقلته المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، حدثت "اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين، تزامنت مع شن الطائرات الروسية غارات مكثفة على البادية السورية.

ويرى المراقبون بأن تنظيم "داعش" يواصل خوض حرب استنزاف تحديدًا ضد الجيش السوري، وينطلق في هجماته من نقاط تحصّنه في البادية ومتسلحًا بأسلوب حرب العصابات. ومستغلًا خروج القوات الروسية "الفاغنر" من البادية، القوات التي بدورها كانت تؤمّن مدينة دير الزور خلال السنوات السابقة، والتي كانت تلعب دورًا هامًا في ملاحقة فلول التنظيم في البادية.

ولم يعلن تنظيم الجماعة الإرهابية مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع بعد ثلاثة أيام من هجوم مماثل كان قد تبنى تنفيذه الخميس. واستهدف حافلة عسكرية في محافظة دير الزور، ما أودى بحياة 39 عنصرًا من الجيش السوري، بينهم ثمانية ضباط، بحسب ما ذكر في المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويتوقع مراقبون أن يصعد التنظيم من هجماته بشكل أكبر في محاولة لخلق فوضى واستعادة ما خسره في السنوات الماضية، الأمر الذي يشكل خطورة على الوضع في سوريا خاصة في الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة السورية بالشمال والشمال الشرقي للبلاد، والتهديدات الأخيرة لأردوغان بعزمه خوض عملية عسكرية لانهاء "قوات سوريا الديمقراطية" التي تشكل تهديدًا له في شمال سوريا.

ويرى المراقبون أيضًا بأن الأحداث المتلاحقة منذ نهاية العام إلى اليوم تشي بتطورات جديدة على الساحة السورية، ووتؤكد بأن الوجود الروسي كفيل بحماية ودعم كافة الجهود الرامية لمحاربة وردع التنظيمات الارهابية، وبأن على حكومة دمشق طلب المزيد من الدعم من أصدقائها وحلفائها وخصوصًا من روسيا لملاحقة فلول التنظيم في البادية والقضاء عليه تمامًا فيها.