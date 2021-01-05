أول تصريح للرئيس الفلسطيني حول القمة الخليجية

عبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن ترحيبه بعقد قمة مجلس التعاون الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، في السعودية.
وأشاد عباس بـ"الجهود المقدرة لدولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع بين الأشقاء في دول الخليج العربي، وعقد هذه القمة الهامة".
وأشار إلى أن "تحقيق المصالحة بين الأشقاء في دول الخليج، يعزز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا أمتنا، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية".
وتنعقد في مدينة العلا السعودية أعمال الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي، وسط حضور عدد من المسئولين البارزين غير الخليجيين، منهم وزير الخارجية سامح شكري، وجاريد كوشنر، صهر وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
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