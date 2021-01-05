رغم غيابه عن القمة الخليجية .. رسالة هامة من سلطان عمان لخادم الحرمين

بعث سلطان عمان هيثم بن طارق ‏رسالة خطية الي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين حيث شدد علي تأكيد الاواصر والعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمھا وتعزيزها

و‏سلّم الرسالة وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم خلال لقائه نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي على هامش انعقاد مؤتمر القمة الحادي والأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة العُلا.

ويعد السلطان العماني هيثم بن طارق أبرز الغائبين عن حضور القمة الخليجية الحادية والأربعون التي احتضنها المملكة العربية السعودية بمشاركة أمير قطر حمد بن تميم.

وشهدت مدينة العُلا- شمال غربي السعودية - انطلاق القمة الخليجية الـ 41 بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث ملفات عدة، على رأسها أطر التكامل والتنمية وتعزيز التعاون المشترك.

وتأتي القمة الحادية والأربعون مختلفة عن سابقاتها حيث تشهد مصالحة بين الفرقاء بعد مقاطعة دامت عدة سنوات بين قطر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين ومعهم مصر من جهة اخري نظرا للسياسات العدائية التي مارستها النظام القطري تجاه دول المنطقة ودعمه للارهاب وتدخله في شؤون الآخرين.

وكان مجلس التعاون قد أصدر بيانًا مساء الأحد الماضي، ذكر فيه: "تنعقد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.