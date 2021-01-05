نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تسجل أول حالة مصابة بسلالة كورونا المتحورة قادمة من بريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في إيران، اليوم الثلاثاء، أول حالة مصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة، قادمة من بريطانيا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، رصدت وزارة الصحة الإيرانية، 110 وفات و6073 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 1.249 مليون.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 55650.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.