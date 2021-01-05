نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيطاليا تسجل 75.6 ألف وفاة و2.17 مليون إصابة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، وصل إلى 2.17 مليون، اليوم الثلاثاء، حسب.

وأوضحت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكة، أن إجمالي الوفيات بالفيروس بلغ 75680.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.