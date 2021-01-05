رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية برقم الجلوس 2021 للفصل الدراسي الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية برقم الجلوس كيفية الوصول لنتيجة الشهادة الإعدادية الليبية برقم الجلوس من أسهل الطرق التي يمكن من خلالها التعرف على نتائج الطلاب المسجلين للحصول على الشهادة الإعدادية الليبية للعام الميلادي 2021، ويتم ذلك بطريقة إلكترونية بالكامل نظرًا لما تمر به البلاد والعالم من أزمة وباء كورونا، َفي ظل الحرص على وجود احتياطات التباعد الاحترازي وعدم وجود أي تجمعات غير مرغوب فيها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية برقم الجلوس

سبق وأن قامت وزارة التربية والتعليم الليبية بإعلان موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية لكافة طلاب هذه المرحلة على مستوى الجمهورية.

حيث أعلنت أن موعد ظهور النتيجة سيكون في اليوم الخامس من شهر يناير من العام الميلادي الحالي 2021.

كما قامت الوزارة بالإعلان عن ارتفاع نسبة النجاح بين الطلاب، وذلك قياسًا بنسبتها عن العام السابق.

كان أهم الأسباب في ارتفاع نسبة النجاح بين طلاب المرحلة الإعدادية هو التسهيلات التي قدمتها الوزارة للطلاب تخفيفًا عليهم من الصعوبات التي تواجههم في ظل انتشار وباء كورونا.

رقم الجلوس هو الهوية الشخصية لكل طالب مسجل للحصول على الشهادة الإعدادية داخل الجمهورية العربية الليبية.

بدون رقم الجلوس الخاص بكل طالب لا يستطيع الحصول على نتيجة الشهادة الخاصة له.

نظرًا للاحتياج الشديد للمكوث في المنزل، وعدم النزول خارجه إلا للضرورة، ومن حيث أنه من المتوقع إقبال عدد كبير من الطلاب وذويهم لمعرفة نتيجة كل طالب على حدا.

قامت وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات المناسبة والاحترازية لعدم تمجهُر الطلاب وتكدسهم هم وذويهم داخل المدارس للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية.

أهم هذه الإجراءات هي إنشاء منصة إلكترونية خاصة ورسمية بوزارة التربية والتعليم الليبية، لتوفير كافة النتائج لطلاب المرحلة الإعدادية من خلالها، توفيرًا للوقت والحفاظ على سلامة الجميع.

خطوات بسيطة هي المطلوبة من كل راغب في الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية، نبينها بالتالي: