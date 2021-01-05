رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية لعام 2020 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية لعام 2020، ينتظر جميع طلبة المرحلة الإعدادية داخل الدولة الليبية بكافة ولاياتها بكل تَشوق وقلق عن موعد الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية، ومنذ قليل تم الإعلان اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يناير الجاري لعام 2021 عن ظهور النتيجة على الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية، ولقد صَرح مسئول عن وزارة التعليم من خلال بيان بأخبار سارة لجميع طلبة وطالبات المرحلة الاعدادية بأن نسبة النجاح هذا العام قد تَفوقت عن الأعوام الماضية.

يمكن لجميع الطلبة والطالبات المرحلة الاعدادية الدخول على الموقع الراسمي لوزارة التربية و التعليم الليبية

يقم الطالب بتسجيل رقم الجلوس الخاص به

ثم الضغط على خانة الاستعلام عن النتيجة

لتظهر نتيجة جميع المواد الدراسية بكافة تفاصيلها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية لعام 2020 برقم الجلوسنتيجة الشهادة الاعدادية الليبية

وفرت وزارة التربية والتعليم الليبية خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية إلكترونياً وهذه الطريقة المتبعة في معظم الدول وذلك حفاظاً على سلامة جميع الطلبة والطالبات ومنعاً لحدوث تكدسات داخل المدارس الليبية ، وهذا من أجل توفير الوقت والجهد على جميع الطلبة والطالبات في حصولهم على النتيجة، فبمجرد تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب يمكن حصوله على النتيجة بكل يُسر، ومن ناحية أخرى ذكر مسئول عن وزارة التعليم الليبى انه فور الانتهاء من مرحلة أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول من عام 2020، تم مرحلة التصحيح والتي سارت بكل دقة، وبعد انتهاء معلمي الكنترول من كافة أعماله بخصوص أوراق الامتحانات من رصد جميع درجات المواد الدراسية تم اعتماد النتيجة ثم رفعها على الموقع الوزاري الرسمي، وتعتبر تدخل المرحلة الاعدادية هي مرحلة مصيرية حيثُ على أساسها يتم إتمام مرحلة التعليم الأساسية ، كما أنه فور تحقيق النجاح في تلك المرحلة يتم الانتقال إلى المرحلة الثانوية.

وتم رفع النتيجة في كافة المدارس الليبية الموجودة في كافة أنحاء دولة ليبيا، حيثُ لمن يتعذر عليه حصول النتيجة من الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الليبية التوجه إلى المدرسة التابعة له للحصول على النتيجة.