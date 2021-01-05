“رابط محدث” رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2020 في ليبيا

ننشر لكم رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2020 برقم الجلوس في الجمهورية الليبية، حيث أعلنت اليوم وزارة التربية والتعليم العالي الليبية عن صدور نتيجة الشهادة الإعدادية عبر رقم الجلوس، كما أعلنت قناة ليبيا التعليمية الفضائية عن أسماء العشرة الأوائل في ليبيا، وذلك على الهواء مباشرة، ومن خلال هذا التقرير سنتحدث عن كيفية استخراج نتائج الشهادة الإعدادية برقم الهوية لجميع الطلاب والطالبات.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية 2020 في جمهورية ليبيا

يترقب الآلاف من الطلاب والطالبات صدور نتائج الشهادة الإعدادية وذلك بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بالشهادة للمرحلة الإعدادية في ديسمبر الماضي، وبعد انتهاء تصحيح الامتحانات ورصد الدرجات، قامت وزارة التربية والتعليم الليبية بالإعلان عن نتيجة الشهادة للمرحلة الإعدادية برقم الهوية 2021، وتزامنا مع صدور النتائج يبحث الطلبة من جميع المناطق الليبية عن نتائجهم وعن طريقة الحصول عليها من خلال شبكة الانترنت، حيث سنذكر تفاصيل الحصول عليها في الفقرة المقبلة والخطوات التي يجب أن نقوم بها من أجل استخراج النتيجة في وقت ممكن.

أول خطوة نقوم بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة التعليم الليبية للشهادة الإعدادية

للشهادة الإعدادية هناك خانتين مختلفتين عن بعضهما قم بتعبئة هذه الخانات ببياناتك الشخصية منها رقم الجلوس ورقم الهوية أو رقم القيد

وبعد ذلك أكد المعلومات التي قمت بكتابتها من خلال، تفقدها خانة خانة وبعد ذلك اضغط على كلمة بحث

من لم يعمل الموقع معه فيمكنه إعادة المحاولة مجددا بعد ثواني معدودة ومحاولة إعادة تحميل الصفحة عدة مرات حتى تظهر نتيجتك بشكل مباشر، في حال وجود أي استفسار يمكنكم ترك استفساراتكم في قسم التعليقات الموجود أسفل هذا التقرير، ونحن بدورنا سنجيب عليكم في الوقت القريب.

الاستفسار عن نتائج الشهادة الإعدادية برقم الهوية ورقم الجلوس 2021