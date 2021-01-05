موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2020 عبر موقع وزارة التعليم الليبية

وقد بدأ الطلبة في ساعات الصباح الأولي بالبحث المستمر على محركات البحث الإلكترونية حيث انه يعتبر من اكثر الموضوعات التي عليها بحث عالي خلال الساعات الأخيرة، حيث أن وزارة التربية والتعليم الليبية عن الموعد الرسمي لظهور الشهادة الإعدادية .

وقد قام الطلبة والطالبات بأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وقد قامت وزارة التربية والتعليم الليبية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء أداء الطلبة للامتحانات حفاظا على أرواح الطلبة بسبب فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي اتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء عملية التصحيح ورصد الدرجات.

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في ليبيا:

وقد نوهت وزارة التربية والتعليم الليبية انه سوف تتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021 في تمام الثانية ظهرا بتوقيت طرابلس ، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة من خلال مؤتمر صحفي كبير وسوف يحضر المؤتمر وزير التعليم الليبي وعدد من المسئولين في وزارة التربية والتعليم الليبية بالإضافة إلي وجود عدد من وسائل الأعلام ، وسوف يقام المؤتمر بمقر كلية التقنية الإلكترونية “طرابلس-بن عاشور”.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية 2020:

ومن المنتظر أن يكون هناك ضغط على الموقع الإلكتروني للوزارة لاستخراج النتائج بمجرد إعلان وزير التعليم الليبي للنتيجة ،لذلك تقوم الوزارة بعمل تحديثات للرابط الإلكتروني حتى لا يواجه الطلبة أي مشاكل أثناء استخراج النتائج.

وسنوافيكم بكل ما هو جديد والمتابعة المستمرة حتى يتم أعلان النتائج اليوم ويمكنكم ترك رقم الجلوس الخاص بك عزيزي الطالب وسوف يقوم موقع ثقفني بإحضار النتيجة وإرسالها لك في رسالة توفيرا لك، وتتمنى لك أسرة الموقع دوام النجاح والتوفيق.