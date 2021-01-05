سلطنة عمان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا المتحور

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة العمانية، بحسب "سكاى نيوز"، تسجيل أول حالة إصابة من الطفرة الجينية للفيروس، التى رصدت لأول مرة فى بريطانيا ثم سرعان ما انتقلت إلى نحو 40 دولة أخرى من بينها بلدان عربية.

وأشارت الوزارة، فى بيان لها إلى أنه تم تشخيص الطفرة الجينية لفيروس كورونا فى مقيم قدم إلى السلطنة من المملكة المتحدة.

وأضافت: "ظهرت عليه الأعراض التنفسية أثناء خضوعه للعزل الصحى، وكانت فحوصات كورونا التى أجريت للمصاب قبل وصوله وعند وصوله إلى السلطنة سلبية".

وقد تم تطبيق جميع إجراءات الصحة العامة للتعامل مع الشخص المصاب، وهو بحالة صحية جيدة ويخضع للعزل المنزلى، حسب الوزارة.