قرقاش: قمة العلا بداية لصفحة جديدة مشرقة

جدة - نرمين السيد - وكتب قرقاش فى تغريدة عبر "تويتر": "من قاعة المرايا فى العُلا تبدأ صفحة جديدة مشرقة.. نحن أمام قمة تاريخية بامتياز فى العلا نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن فى الاتجاه الصحيح".

وانطلقت اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41، بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور قادة مجلس التعاون ومسؤولى بعض الدول العربية.