أمير الكويت: بيان العلا إنجاز تاريخى يعزز وحدة الصف الخليجى

جدة - نرمين السيد - وأضاف الشيخ نواف، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، بأن بيان العلا يتضمن اتفاقا للتضامن الدائم، مؤكدا أنه سيعزز مسيرة مجلس التعاون ويعود بالخير على دوله وأبنائه ويحقق تطلعاتهم وأهدافهم المنشودة.

وانطلقت اليوم، الثلاثاء، القمة الخليجية الـ 41، بمحافظة العلا شمال غرب المملكة العربية السعودية، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبحضور قادة مجلس التعاون ومسؤولى بعض الدول العربية.