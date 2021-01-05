عاجل.. إصابة رئيس أرمينيا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث، "إن ساركيسيان متواجد فى العاصمة البريطانية لندن، حيث احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة ثم خضع فى 3 يناير الجارى لعملية جراحية ناجحة على قدمه"، مضيفا أن أعراض الإصابة بالفيروس ظهرت على الرئيس بعد العملية، حيث جاءت النتائج إيجابية واضطر الرئيس إلى دخول الحجر الصحى وسيواصل أداء مهامه عن بعد.

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