الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ترحبان بنتائج قمة العُلا بالسعودية

أعرب كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، عن ترحيبهما بنتائج قمة العُلا التي استضافتها السعودية وشارك بها قادة وممثلي وفود دول مجلس التعاون الخليجي.

وانطلقت القمة الخليجية برئاسة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأُطلقت باسم السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تخليدًا لذكراهما.

وأعرب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، في كلمته خلال القمة، عن تقديره الكبير لدور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية في بيان، إن مصر وقعت على بيان قمة العُلا، في إطار الحرص المصري الدائم على التضامُن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتُف الصف وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم؛ مع حتمية البناء على هذه الخطوة المهمة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.

وأضافت الخارجية أن مصر تقدر وتثمّن كل جهد مخلص بُذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية.