بعد حضوره قمة العلا الخليجية.. أمير الكويت يغادر السعودية

غادر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، والوفد الرسمي المرافق له، عصر اليوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعد حضوره اجتماع الدورة الـ41، للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في محافظة العلا.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، كان في وداع الشيخ نواف على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

ووصل أمير الكويت، صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة العلا السعودية على رأس وفد كويتي لحضور القمة الخليجية الـ41، وكان على رأس مستقبليه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اليوم الثلاثاء، عن تقديره الكبير لدور القيادة المصرية ودعمها للقضايا التي تهم أمن المنطقة.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، قال الشيخ نواف الأحمد، خلال كلمته اليوم الثلاثاء في الدورة الـ (41) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة: "يسرني في هذا المقام أن أرحب بمعالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة مقدرًا الدور البارز للقيادة المصرية ومواقفها الداعمة للقضايا التي تهم أمن المنطقة واستقرارها".

وثمن أمير الكويت حرص الأشقاء قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا.

وأعرب الشيخ نواف عن بالغ الثناء والتقدير للمملكة وقيادتها الحكيمة على مبادرتها الكريمة بإطلاق اسم قمة (السلطان قابوس والشيخ صباح) على القمة الحالية تقديرًا لمسيرة الراحلين العطرة وسنوات عطائهما في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والقضايا الدولية والإنسانية.