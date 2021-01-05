مفعمة بالدعم والمحبة .. رسالة من رئيس البرلمان العربي لـ عادل الجبير

بعث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، برقية محملة بكلمات التهنئة والمحبة إلى عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة فوزه بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 2020، معربًا له عن خالص تهانيه القلبية، وتمنياته الطيبة بدوام التوفيق والسداد.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن هذه الجائزة تعكس الجهود المتميزة التي قام بها عادل الجبير في تمثيل المملكة العربية السعودية وإبراز وجهها الحضاري في كافة المحافل الإقليمية والدولية، فضلًا عن دوره الملموس في ترسيخ نهج الاعتدال في الدبلوماسية السعودية، انطلاقًا من الرؤية الحكيمة والمستنيرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في مجال السياسة الخارجية، والتي عززت مكانة ودور المملكة العربية السعودية على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وكان الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أعلن فوز وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير بجائزة الاعتدال لعام 2020.

جاء ذلك لدى ترؤسه، اجتماعًا بمقر الإمارة في جدة، بحضور رئيس جامعة الملك عبد العزيز نائب رئيس أمناء الجائزة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وعميد معهد الاعتدال الأمين العام للجائزة الدكتور الحسن بن يحيى المناخرة.

وقال الفيصل: " أتقدم بالشكر الخالص لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - ، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على كل ما تحظى به هذه البلاد وإنسانها من اهتمام وتقدير للفكر والثقافة، ويسعدني أن أعلن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الرابعة للعام 1441هـ / 2020م، وهو معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، نظير جهوده المميزة والواضحة التي مثّلت المملكة في المحافل الدولية، مستندًا إلى مبدأ الاعتدال السعودي في السياسة الخارجية في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي عزز من خلالها صورة ذهنية إيجابية عن المملكة قيادةً وشعبًا جوهرها التسامح، والطرح الفكري، والسياسي المعتدل في المحافل والمنصات الدولية كافة ".