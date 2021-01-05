الأعلى على الإطلاق.. تركيا تعلن زيادة العجز التجاري في 2020

أعلنت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، زيادة العجز التجاري إلى 49.9 مليار دولار في 2020.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، الى أن العجز التجاري لتركيا زاد 69.12 بالمائة إلى 49.91 مليار دولار في العام الماضي وفقا لنظام التجارة العام.

وأظهرت بيانات الوزارة أن الواردات زادت 4.32 بالمائة إلى 219.43 مليار دولار في 2020، بينما تراجعت الصادرات 6.26 بالمائة إلى 169.51 مليار دولار.

وفي ديسمبر، سجل معدل التضخم النقدي في تركيا 14.60 في المئة على الصعيد السنوي بزيادة نحو 1.25 في المئة على الصعيد الشهري، وارتفعت الواردات 11.75 بالمائة إلى 22.41 مليار دولار، في حين زادت الصادرات هي الأخرى 15.97 بالمائة إلى 17.84 مليار دولار.

وفي أواخر الشهر الماضي، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن العجز التجاري الخارجي للبلاد قفز 153.5% على أساس سنوي في نوفمبر إلى 5.033 مليار دولار وفقا لنظام التجارة العام.

وأوضحت البيانات أنه في الأحد عشر شهرا الأولى من العام، زاد العجز التجاري 82.5% إلى 45.344 مليار دولار.

وتجاوزت معدلات التضخم السنوية النسبة التي حددتها وزارة الخزانة والمالية التركية لعام 2020 ضمن البرنامج الاقتصادي الذي أعلنه الوزير السابيق بيرات ألبيراق، والتي قدرت بـ 10.5 في المئة، بحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة.

وارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك -التضخم النقدي- خلال 12 شهرا بنحو 12.28 في المئة.

وفقا لتقرير تطورات الأسعار الصادر عن البنك المركزي التركي لشهر ديسمبر، فإن المسئول الرئيسي للزيادة في معدل التضخم النقدي السنوي في تركيا الذي بلغ 14.60 في ديسمبر الماضي، هو السلع الأساسية، فضلا عن تراجع قيمة الليرة.