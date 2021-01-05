إسرائيل تعتزم تعيين ممثل لها بالإمارات

تعتزم إسرائيل تكليف دبلوماسي، من وزارة الخارجية، بتمثيلها في الإمارات، إلى حين افتتاح سفارة وتعيين سفير.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن "السفير السابق لدى تركيا إيتان نائيه، سيكون أكبر دبلوماسي إسرائيلي، في أبو ظبي".

ونقلت عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لم تسمه، قوله "سيكون نائيه، أول دبلوماسي إسرائيلي يتمركز رسميًا وعلنيًا في الإمارات، ومن المتوقع أن يصل إلى أبوظبي خلال الأيام المقبلة".

وتابعت "من المتوقع أن يكون منصب الدبلوماسي هو قائم بالأعمال مؤقتًا، حتى يتم تعيين سفير، على الأرجح بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية التالية بعد الانتخابات في مارس/آذار".

وأشارت إلى أن الدبلوماسي "سيعمل في بعثة إسرائيلية مؤقتة، بينما تنشئ وزارة الخارجية سفارتها في الإمارات".

ولفتت إلى أن نائيه، كان سفيرا لإسرائيل في أنقرة، ما بين عامي 2016-2018، قبل طرده احتجاجا على هجمات الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين.

ولم يتم تعيين سفير لإسرائيل في أنقرة، منذ ذلك التاريخ.

ولم يصدر إعلان رسمي من وزارة الخارجية الإسرائيلية، بشأن تعيين نائيه.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس 2020، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر الماضي في واشنطن.