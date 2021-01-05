إقالة وزير الداخلية التونسي.. تفاصيل

أعلن رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، اليوم الثلاثاء، إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه.
ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، قرر المشيشي إقالة شرف الدين، على أن ن يتولىهو نفسه الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد، حسب بيان رئاسة الحكومة.
ولم يتضمن البيان أي إشارة لأسباب الإقالة.
يذكر، أنه لقي ثلاثة من عناصر الحرس الوطني التونسي مصرعهم، وأصيب اثنين، في حادث مرور قبل أسبوعين، أثناء مرافقتهم وزير الداخلية، خلال زيارته لولاية القصرين لتقديم واجب العزاء بمقتل راعي أغنام على أيد إرهابيين.
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