إنتاج لقاح ألماني روسي مضاد لـ كورونا.. سر مكالمة بوتين وميركل

رغبة في إنهاء الوباء الذي يؤرق العالم، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، احتمال «إنتاج مشترك للقاح» مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وسبق إن اتفقت روسيا وألمانيا الشهر الماضي، خلال اتصال هاتفي بين بوتين وميركل، على مزيد من الاتصالات بين وزارتي الصحة في البلدين، بشأن مسألة اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وفي منتصف أغسطس الماضي، وافقت روسيا على لقاح «سبوتنيك في» للاستخدام على نطاق واسع بين السكان.

وتكافح روسيا ضد مقاومة فيروس كورونا، إذ سجلت البلاد اليوم (الثلاثاء) 518 حالة وفاة و24246 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.