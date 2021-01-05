لماذا كبار السن فقط؟.. الصين تهاجم أمريكا وأوروبا بسبب تطعيمات كورونا

انتقد رئيس تحرير صحيفة يسيطر عليها الحزب الشيوعي في الصين، الغرب لإعطائه لقاحات فيروس كورونا المستجد لكبار السن أولًا، في الوقت الذي تسعى فيه بكين لتطعيم الجميع ضد الوباء، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وأشاد "هو شيجين" ، رئيس صحيفة "ذا جلوبال تايمز"، بقرار بكين بتلقيح سكانها العاملين في مختلف المهن قبل الآخرين ووصفه بأنه قرار "مسئول".

ويأتي انتقاد شيجين، في الوقت الذي تعطي فيه المملكة المتحدة ودول غربية أخرى الأولوية لتحصين كبار السن والعاملين الأساسيين في الرعاية الصحية.

وتتسابق الصين لتحصين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا والذين يعملون في الحكومة والخدمات العامة أو لديهم خطط للسفر إلى الخارج.

وجاء تعليق الصحفي الصيني، بعد أن أصبح مدير صيانة متقاعد يبلغ من العمر 82 عامًا في بريطانيا أمس أول شخص في العالم يتلقى لقاح جامعة أكسفورد وأسترازينيكا خارج التجارب السريرية.

جاء ذلك أيضًا بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن إغلاق وطني جديد لمعالجة زيادة في حالات الإصابة بفيروس COVID-19 بسبب نوع جديد أكثر قابلية للانتقال من الفيروس.

انتقد الصحفي أيضًا الولايات المتحدة لترويجها للقاح فايزر على إنه الأفضل عالميًا، وأدان إدارة ترامب "لترويجها للقاح" بناءً على أدلة غير كافية "، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفسيرات.

وأشاد الصحفي بلقاح COVID-19 الصيني، الذي تنتجه شركة الأدوية الحكومية سينوفارم، والذي يقال إن معدل فعاليته يبلغ 79%.

ومنع فيروس كورونا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، من مغادرة بلاده والقيام برحلة كان مخططا لها إلى الهند في وقت لاحق هذا الشهر، مشيرا إلى "ضرورة الإشراف على احتواء جائحة كورونا في البلاد".

وقالت متحدثة باسم "داونينج ستريت"، "تحدث رئيس الوزراء مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، هذا الصباح للتعبير عن أسفه، لأنه لن يتمكن من زيارة الهند في وقت لاحق من هذا الشهر كما هو مخطط".