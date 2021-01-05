بعد نجاح القمة الخليجية.. أمير الكويت يبعث برسالة لـ خادم الحرمين الشريفين

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، برسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن بالغ شكره على ما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركتهم في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أشاد الشيخ نواف بمبادرة أخيه خادم الحرمين الشريفين الكريمة في إطلاق قمة السلطان قابوس والشيخ صباح على هذه القمة، والتي تمثل لمسة وفاء أعتيد عليها.

كما أعرب أمير الكويت عن خالص تهانيه بمناسبة بيان العلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم والصادر خلال هذه الدورة والذي يعتبر إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه.

كما أشاد أمير البلاد بما توصلت إليه القمة من قرارات بناءة ستعزز مسيرة مجلس التعاون وبما يعود بالخير على دوله وأبناء دول المجلس وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.؛ سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وغادر أمير الكويت، والوفد الرسمي المرافق له، عصر اليوم الثلاثاء، المملكة العربية السعودية؛ وذلك بعد حضوره اجتماع الدورة الـ41، للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في محافظة العلا.

كان في وداع الشيخ نواف على أرض المطار سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.