بعد نجاح القمة الخليجية.. رسالة من ملك البحرين إلى خادم الحرمين الشريفين

أرسل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وعبر العاهل البحريني في رسالته عن تهانيه بنجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت هذا اليوم في محافظة العلا.

وثمن ملك البحرين الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات والتي أسهمت في نجاحها.

كما أبدى تقديره وإعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبها الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

وفي نهاية الرسالة أعرب عن تمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

ويشار شهدت القمة الحادية والأربعون لمجلس التعاون الخليجي غياب 3 من زعماء الدول المجلس علي الرغم من مشاركة وفود خاصة بلادهم في القمة ولعل الزعماء الثلاث الذين تخلفوا عن الحضور هم ملك البحرين حمد بن خليفة، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، ورئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد.