محمد بن راشد: قمة العلا موحدة للصف مرسخة للإخوة

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الثلاثاء، إن المتغيرات والتحديات المحيطة تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا، وعمقا عربيا مستقرا.





جاءت تصريحات الشيخ محمد بن راشد فى تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، على خلفية مشاركته فى القمة الخليجية رقم 41 التى تحتضنها مدينة العلا غربى السعودية، حيث ترأس وفد دولة الإمارات إلى القمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد بحسب "سكاى نيوز": "شاركت اليوم فى قمة العلا لقادة دول مجلس التعاون.. قمة إيجابية موحدة للصف مرسخة للإخوة برعاية أخى خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان.. المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا".

وأضاف نائب رئيس الإمارات: "فى عام 1981 قبل أربعين عاما من اليوم استضاف والدنا ومؤسس دولتنا الشيخ زايد أول قمة فى أبوظبى مع إخوانه قادة دول المجلس رحمهم الله جميعا.. مسيرة التعاون هو إرث هؤلاء القادة لشعوبهم، واليوم تتعزز المسيرة وتترسخ الأخوة وتتجدد روح التعاون لمصلحة شعوبنا".

وتابع: "نجدد شكرنا للملكة العربية السعودية رعايتها هذه القمة الناجحة، ونجدد ثقتنا فى مسيرة دول مجلس التعاون، ونجدد تفاؤلنا بأن السنوات القادمة تحمل استقرارا وأمنا وأمانا وعملا وإنجازا سيخدم شعوبنا ويسهم فى استقرار محيطنا".