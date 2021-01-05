ترامب: سأقاتل مثل الجحيم للبقاء فى الرئاسة

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه "سيقاتل مثل الجحيم" بحسب تعبيره، للبقاء فى الرئاسة الأمريكية، وذلك بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن.





وقال ترامب صارخا فى مسيرة مؤيدة له فى ولاية جورجيا، إن الناخبين الذين فاز بهم الرئيس المنتخب بايدن لن يأخذوا هذا البيت الأبيض، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

كما حث الناخبين فى جورجيا خلال كلمته على المشاركة، اليوم الثلاثاء، فى انتخابات الإعادة الحاسمة لمجلس الشيوخ، وأكد أنه "لا محالة من أننا خسرنا الأصوات فى جورجيا".

وأكد للحاضرين، بحسب "سبوتنيك"، أن الديمقراطيين المتطرفين يحاولون الاستيلاء على مقاعد مجلس الشيوخ فى جورجيا حتى يتمكنوا من ممارسة سلطة مطلقة وغير مقيدة على كل جانب من جوانب حياتكم.

وتابع: "إذا استولى الديمقراطيون الليبراليون على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، لن يأخذوا هذا البيت الأبيض، سنقاتل مثل الجحيم".

وكانت مكالمة مسربة للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، كشفت محاولة ضغطه على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته فى الولاية إلى فوز.

وقالت "واشنطن بوست" التى نشرت الأحد مقتطفات من المكالمة بين ترامب وسكرتير ولاية جورجيا الجمهورى براد رافينسبرجر واستمرت ساعة، إن ترامب راوح فى حديثه مع رافينسبرجر ما بين الإطراء والاستجداء والتهديد بعواقب جنائية غامضة فى محاولة لتغيير خسارته فى جورجيا أمام الرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن.