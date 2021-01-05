رئيس الوزراء التونسى يعفى وزير الداخلية من مهامه

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء التونسية، فإن المشيشى قرر فى بيان إعفاء وزير الداخلية توفيق شرف الدين من مهامه، على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، فى انتظار تعيين وزير داخلية جديد.
وأضافت الوكالة أن البيان لم يتطرق إلى الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.
وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد أعلن، يوم الأربعاء، قبوله الإشراف على حوار وطنى على قاعدة خطة الإنقاذ التى اقترحها اتحاد الشغل والرامية لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للوضع الراهن فى البلاد.
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