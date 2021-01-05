ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح الدورة الـ 41 لمجلس التعاون

جدة - نرمين السيد - أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التى اختتمت اليوم فى محافظة العلا.





وأشاد جلالته بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، فى برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التى بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى عهده الأمين، فى الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التى أسهمت فى نجاحها. وأعرب ملك البحرين عن تقديره واعتزازه بالدور الريادى لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولى عهده، فى تطوير مسيرة العمل الخليجى المشترك وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنيا لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت قيادته الحكيمة.

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