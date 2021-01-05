الاتحاد الأوروبى يرحب بالمصالحة بين الدول الخليجية

جدة - نرمين السيد - رحب الاتحاد الأوروبى بإعلان المملكة العربية السعودية فتح مجالها الجوى وحدودها البرية مع قطر، معربا عن أمله بأن يساهم الأمر فى إنهاء الأزمة الخليجية التى دامت ثلاث سنوات.





وأشار المتحدث بإسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد جوزيب بوريل، بحسب "روسيا اليوم"، إلى ضرورة إنهاء الأزمة الخليجية التى طال أمدها وأثرت سلبا على التعاون والعلاقات بين دول المنطقة.

بدوره، وصف المتحدث باسم الاتحاد بيتر ستانو الإعلان السعودى بـ"الخبر الإيجابى والجيد"، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى يدعم التوصل إلى حل خليجى – خليجى يؤدى إلى إنهاء الأزمة.

كما أثنى على الجهود التى تبذلها دولة الكويت لإنجاز المصالحة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجى، مشددا على أن "دور الوساطة الذى تقوم به الكويت هام جدا ونحن مستمرون بدعمه وصولا للحل النهائى للأزمة".