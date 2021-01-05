عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى

جدة - نرمين السيد - ونقلت مصادر فلسطينية، عن دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن عددًا من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
من جهه أخرى، ندد المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد أحمد حسين بعرض "جماعات الهيكل" على حكومة الاحتلال مقترحًا لعرضه على الأوقاف الإسلامية فى القدس والحكومة الأردنية لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة "الهيكل" مكانها.
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