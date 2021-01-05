السودان: وزير الخزانة الأمريكى يصل البلاد الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وقالت مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بالوزارة السفيرة مها أيوب، بحسب "روسيا اليوم"، إن المسؤول الأمريكى سيعقد لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدد آخر من المسؤولين.
وأضافت: "سيتم خلال اللقاءات مناقشة الوضع الاقتصادى والمساعدات التى ستقدمها أمريكا للسودان وحلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك".
وتأتى الزيارة فى إطار جولة فى منطقة الشرق الأوسط تشمل عددا من دول المنطقة.
يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رفعت اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب فى ديسمبر الماضى، حيث وضعت واشنطن اسم السودان فى القائمة، خلال تولى الرئيس المعزول عمر البشير الحكم، بعدما اتهمته الولايات المتحدة بأنه يؤوى إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم "تنظيم القاعدة" السابق، أسامة بن لادن.
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