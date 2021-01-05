أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لا يمت بصلة إلى وفائها بالتزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها عن قرار إيران، إن موسكو تراقب باهتمام أنشطة إيران في مفاعل فوردو النووي لرفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مشيرة إلى أنها حصلت على تلك المعلومات المؤكدة من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأضافت زاخاروفا: "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يراقبون باستمرار أنشطة إيران، التي أخطرت الوكالة مسبقًا بخططها".
وأكدت زاخاروفا أن أنشطة إيران النووية لا تمت بأي صلة إلى الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني والضمانات التي طرحتها وفقًا للاتفاقية.
ودعت الصين، في وقت سابق من اليوم، جميع الأطراف المعنيين بالقضية النووية الإيرانية إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس والإحجام عن أي عمل من شأنه تصعيد التوترات في المنطقة.
وقالت الخارجية الصينية في بيان، إن القضية النووية الإيرانية تمر بمنعطف حرج، وفي مرحلة معقدة وحساسة للغاية، وإن الصين تحث جميع الأطراف على التحلي بالهدوء وضبط النفس، والتمسك بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق (النووي)، والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه تصعيد التوترات، وذلك من أجل إفساح المجال للجهود الدبلوماسية وتغيير الوضع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان عاجل من روسيا تعقيبا على قرار إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.