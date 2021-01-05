بيان عاجل من روسيا تعقيبا على قرار إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لا يمت بصلة إلى وفائها بالتزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها عن قرار إيران، إن موسكو تراقب باهتمام أنشطة إيران في مفاعل فوردو النووي لرفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مشيرة إلى أنها حصلت على تلك المعلومات المؤكدة من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضافت زاخاروفا: "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يراقبون باستمرار أنشطة إيران، التي أخطرت الوكالة مسبقًا بخططها".

وأكدت زاخاروفا أن أنشطة إيران النووية لا تمت بأي صلة إلى الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني والضمانات التي طرحتها وفقًا للاتفاقية.