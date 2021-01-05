وصول مدمرة كوريا الجنوبية إلى مضيق هرمز لمتابعة استيلاء إيران على ناقلتها

وصلت المدمرة "تشوي يونج" التابعة لوحدة تشونج هيه العسكرية الكورية الجنوبية إلى مياه الخليج بالقرب من مضيق هرمز للتعامل مع عملية احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة النفط "هانكوك كيمي" التي ترفع علم كوريا الجنوبية.
ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال مسؤول، اليوم الثلاثاء، إن وحدة تشونج هيه العسكرية وصلت إلى المياه بالقرب من مضيق هرمز وبدأت في أداء مهمتها.
وكانت كوريا الجنوبية شرعت في إرسال المدمرة التي كانت أثناء عملها في المياه في جنوب ميناء في مسقط عاصمة سلطنة عمان في اليوم السابق، إلى المياه بالقرب من مضيق هرمز في أعقاب إبلاغها بالوضع حول احتجاز ناقلة النفط.
ومن المقرر أن تتعامل المدمرة الكورية مع الوضع من خلال التعاون الوثيق مع القوات البحرية المشتركة في البحرين ووزارة الخارجية الكورية ووزارة المحيطات ومصايد الأسماك الكورية.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية، قال أمس إن الوزارة تأكدت من سلامة البحارة على متن ناقلة النفط وتطلب من إيران الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في أقرب وقت.
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