حقبة جديدة للخرطوم.. بومبيو يوقع رسميا على قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، التوقيع رسميا على إزالة السودان من قائمة الإرهاب.

نشر بومبيو، صورة على حسابه بموقع "تويتر" مكتوب فيها بداية حقبة جديدة للسودان، وعلق عليها قائلا: "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم".

وأضاف: "مرة واحدة لكل جيل فرصة للحرية وفوائد ضخمة".

كان مجلس النواب الأمريكي، تلقى في أكتوبر الماضي، إخطارا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واتخذت واشنطن القرار بإدراج اسم السودان في القائمة، خلال تولي عمر البشير دفة الحكم، بعد أن اتهمته بأنه يؤوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.

لكن في ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال بومبيو في تصريحات، إن رفع السودان من قائمة الإرهاب جاء بعد تغيير مساره عن نظام الرئيس السابق عمر البشير، مؤكدا أن هذا دليل على تغير جذري في العلاقات الأمريكية السودانية.