سياسي عراقي عن نجاح القمة الخليجية: ستقضي على إيران

أكد السياسي العراقي غانم العابد، أن المصالحة الخليجية خطوة بالاتجاه الصحيح حيث جاءت في وقت حرج جدًا، لافتا إلى أنها جاءت في وقت تشهد فيه المنطقة غليانا كبيرا جدًا، حيث لا نعلم ماذا سيكون مصير المنطقة بسبب الصراع الأمريكي الإيراني.

وأضاف السياسي العراقي، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، "الكل يعلم أن إيران مستعدة أن تحرق المنطقة في سبيل أن تبقي على توسعها ونفوذها وقطر بطريقة أو بأخرى أو بسبب الخلافات الخليجية الخليجية حيث أصبحت حليفا لإيران وأصبحت إيران تتنفس من خلال قطر اقتصاديًا سواء عبر التبادل التجاري أو عبر منح إيران للطيران القطري ممرات جوية تحقق لها عائدات سنوية بمئة مليون دولار سنويًا".

وتابع "أعتقد أنها خطوة لحرمان إيران من أي حليف في المنطقة، إيران بكل الأحوال تبقى هي دخيل على الصف العربي، وهي ما تحاول أن تستثمر الخلافات العربية لصالحها، فإيران سيطرت على العراق وعلى اليمن وعلى لبنان على سوريا ولا نريد لبلد عربي آخر أن يكون تحت سيطرة إيران".

وواصل "كلنا واحد كلنا عرب لهذا حرمان إيران من أي حليف عربي في هذه الفترة تحديدًا هي خطوة صحيحة جدًا، ونتمنى أن تسود ثقافة الاعتدال وثقافة المصير الواحد لدى جميع الأطراف سواء قطر أو غير قطر من أجل أن لا تكون بعض الدول الصغيرة نسبيًا فريسة سهلة لايران او تكون هذه الدولة النقطة التي تستغلها ايران للتدخل بالشئون العربية".

وشهدت مدينة العُلا- شمال غربي السعودية - اليوم انطلاق القمة الخليجية الـ 41 بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث ملفات عدة، على رأسها أطر التكامل والتنمية وتعزيز التعاون المشترك.

وتأتي القمة الحادية والأربعون مختلفة عن سابقاتها حيث تشهد مصالحة بين الفرقاء بعد مقاطعة دامت عدة سنوات بين قطر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين ومعهم مصر من جهة اخري نظرا للسياسات العدائية التي مارستها النظام القطري تجاه دول المنطقة ودعمه للإرهاب وتدخله في شؤون الآخرين.

وكان مجلس التعاون أصدر بيانًا مساء الأحد الماضي، ذكر فيه: "تنعقد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس