بعد رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.. وزير الخزانة الأمريكية يزور الخرطوم غدا

يصل وزير الخزانة الأمريكية ستيقن منوتشن، غدا الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، على رأس وفد في زيارة للسودان تستغرق يومًا واحدًا.
ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قالت السفيرة مها أيوب مديرة إدارة الشؤون الأمريكية بوزارة الخارجية، إن المسؤول الأمريكي سيعقد لقاءات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعدد آخر من المسؤولين.
كما سيتم خلالها مناقشة الوضع الاقتصادي والمساعدات التي ستقدمها أمريكا للسودان وموضوع حلحلة الديون وموضوعات أخرى ذات طابع مشترك.
جدير بالذكر، أن زيارة وزير الخزانة للبلاد تأتي في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة.
وتأتي الزيارة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإجازة مجلس الشيوخ الأمريكي لقانون منح الحصانة َالسيادية للسودان.
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