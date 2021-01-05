شاهد.. ولي العهد السعودي يصطحب أمير قطر في جولة بسيارته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يصطحب أمير قطر، تميم بن حمد، في سيارته لأخذه في جولة بمدينة العُلا التي استضافت القمة الخليجية.

واستقبل ابن سلمان في وقت سابق من اليوم، تميم شخصيًا في المطار، بعد يوم من إعلان فتح الأجواء البرية والجوية والبحرية بين البلدين، كبادرة حسن نية للوصول إلى اتفاق مصالحة بين قطر ودول الخليج يرضي جميع الأطراف.