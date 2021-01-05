بريطانيا تفرض إغلاقا شاملا والإصابات تتجاوز 86 مليونا عالميا

■ 312 إصابة جديدة فـي الكويت وإجراءات جديدة بالإمارات

■ انخفاض الإصابات اليومية فـي المغرب

■ تونس تتوقع وصول اللقاح فـي فبراير

■ مبادرة لعلاج حالات العزل المنزلي فـي مصر

■ فلسطين تتوقع وصول لقاح يكفي 20% من سكانها

■ لبنان يعلن الإقفال العام

■ إيران ترصد أول إصابة بالسلالة الجديدة

■ أميركا تسجل أكثر من 210 آلاف إصابة جديدة

لندن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في وقت متأخر يوم الاثنين، فرض إغلاق جديد في مختلف أنحاء بريطانيا بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المتحور الأسرع انتقالا. وقال جونسون في خطاب تلفزيوني “يجب أن ندخل في إغلاق وطني جديد وهو أمر صعب لكنه كاف لاحتواء الفيروس المتحور، هذا يعني أن الحكومة تطلب مرة أخرى من السكان البقاء في المنزل”. وأعلن أنه سيتم إغلاق جميع المدارس والجامعات واستمرار التعليم عن بعد حتى منتصف فبراير، كما يجب على جميع المطاعم والحانات وأماكن الضيافة الأخرى إغلاق أبوابها، في حين أن المطاعم ستكون قادرة على بيع الطعام للتسليم أو الوجبات الجاهزة دون بيع الكحول، داعيا البريطانيين إلى اتباع القواعد الجديدة.

يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 86 مليونا و197 ألفا و 384 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت تسجيل 312 إصابة جديدة بفيروس كورونا. بدورها قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات تطبيق إجراءات جديدة تساعد في التصدي لفيروس كورونا المستجد. وتلزم الإجراءات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف “PCR” كل 14 يوماً وذلك على نفقة الموظف الخاصة. وطبقا للهيئة يستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على اللقاح والحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم اللقاح وفق حالتهم الصحية أو المرضية، على أن تتكفل الجهة الحكومية الاتحادية بإجراء فحص مسحة الأنف “PCR” لهم كل 14 يوماً.

الى ذلك، سجلت وزارة الصحة المغربية 656 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1005 في الإحصاء السابق لحالات الاصابات بالفيروس. من جهته توقع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي حصول تونس على لقاح “فايزر” الأميركي في شهر فبراير المقبل. في مصر كشفت هالة زايد وزيرة الصحة عن مبادرة لعلاج مرضى كورونا في حالات العزل المنزلي. وقالت زايد إن هذه المبادرة سوف تغطي حالات العزل المنزلي في كافة أنحاء الجمهورية خلال أسبوعين، مشيرة إلى أنها ستنطلق بداية من اليوم الأربعاء. وقد سجلت مصر 1277 إصابة جديدة بفيروس كورونا و58 وفاة. بدورها رجحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن تتسلم جرعات من لقاح فيروس كورونا في مطلع فبراير المقبل. وأشارت إلى أن اللقاحات المتوقعة تكفي لتطعيم 20% من السكان. في سوريا أصدرت وزارة الثقافة تعميماَ يقضي بمنع اقامة أي نشاط ثقافي والحفلات الفنية وإغلاق المنشآت السياحية والمطاعم مالم تفرض بحزم الاجراءات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا. الى ذلك أعلنت السلطات اللبنانية، إقفال عام من غد الخميس وحتى أول شهر فبراير المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

دوليا، قال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إن بلاده سجلت أول إصابة بسلالة جديدة متحورة قد ظهرت في بريطانيا وأصيب بها إيراني عائد من هناك. من جهتها سجلت الولايات المتحدة أكثر من 210 آلاف حالة إصابة 1394 وفاة بفيروس كورونا، وفقا لجامعة جونز هوبكنز. في المكسيك قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إنه تعهد بتطعيم كل السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد مرض كوفيد19 بحلول نهاية شهر مارس المقبل. في السياق ذكرت أمانة الصحة بولاية ساو باولو البرازيلية أن البرازيل رصدت أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتشفت في بريطانيا. بدورها قالت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن إن بلادها ستخضع لإجراءات عزل عام جديدة تلزم مواطنيها بالبقاء في منازلهم خلال شهر يناير لمواجهة جائحة كورونا وظهور سلالة جديدة من الفيروس. الى ذلك قال فرانتس أليربرجر المسؤول بوكالة الصحة العامة في النمسا في مؤتمر صحفي إن السلطات سجلت 4 حالات إصابة بسلالة متحورة من فيروس كورونا اكتُشفت لأول مرة في بريطانيا، بالإضافة إلى إصابة واحدة بسلالة أخرى من الفيروس رُصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا.

في فرنسا قال وزير الصحة إن بلاده فرنسا تعمل على تسريع وتيرة تطعيم الأطقم الطبية في المستشفيات باللقاح المضاد لمرض كوفيد19، وأن بلاده ستتوسع في حملة التطعيم بحيث تشمل عمال الإطفاء والإغاثة الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما. بدورها بدأت بلجيكا بشكل جاد حملتها لتطعيم ما لا يقل عن 70% من سكانها الذين يبلغ عددهم 5ر11 مليون نسمة ضد فيروس كورونا هذا العام، حيث تبدأ بالمقيمين في دور رعاية المسنين وطواقم الرعاية الصحية. وتهدف السلطات البلجيكية إلى تطعيم 87 ألف شخص أسبوعيا في البداية. من جهته قال وزير الدولة الصربي ميرساد جيرليك إن بلاده ستُستخدم 2400 جرعة من لقاح “سبوتنيك5” الروسي في غضون أسبوع. من جهتها أعادت السلطات البلغارية فتح المدارس الابتدائية والحضانات بعد تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

آسيويا، قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين إن بلاده ستبدأ في 13 يناير حملة تطعيم جماهيرية للوقاية من مرض كوفيد19. وأضاف الوزير أن البرنامج يبدأ في العاصمة جاكرتا وسيكون الرئيس جوكو ويدودو أول من يتلقى جرعة اللقاح، في السياق قال رئيس الوزراءالتايلاندي برايوت تشان أوتشا إن بلاده طلبت 35 مليون جرعة إضافية من لقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد 19 ليصل إجمالي المطلوب إلى 63 مليون جرعة.