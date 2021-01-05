غموض في الصين.. أين اختفى ملياردير "علي بابا"؟

تتعرض الأعمال التجارية لمؤسس إمبراطورية علي بابا التسويقية جاك ما لضغوط هائلة منذ أيام، فيما يلف الغموض سبب ومكان اختفاء الملياردير الصيني منذ شهور.

ولم يظهر ما بشكل علني أو على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أواخر أكتوبر الماضي، حسب ما ذكر موقع "سي إن إن" الأميركي.

وجاء آخر ظهور له قبل نحو أسبوع من قيام السلطات الصينية بحظر الإدراج المنتظر لشركته "علي بابا" الضخمة في سوق الأوراق المالية.

وكانت الشركة تستعد لـ"أكبر طرح عام في العالم"، قبل أن تواجه أوامر صينية بإجراء إصلاحات في أعمالها.

وانتقد الصينيون مرارا الشركة لتجاوزها المنافسين في السوق والإضرار بحقوق المستهلك.

كما جاء اختفاء جاك بعد أن دعا إلى "الإصلاح الاقتصادي" في خطاب ألقاه في 24 أكتوبر من شنغهاي.

وذكر في الخطاب أن "النظام المالي اليوم هو إرث العصر الصناعي، ويجب أن ننشئ جيلا جديدا من الشباب، ويجب علينا إصلاح النظام الحالي".

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بكين تسعى لتقليص "إمبراطورية ما" وربما الاستحواذ على حصة أكبر في أعماله.

وتمتنع "علي بابا" إلى حدود الساعة عن التعليق عن مكان تواجد جاك ما، فيما يبقى الغموض سيد الموقف.